- 21 de unitați de invațamant au atras fonduri pentru derularea unor proiecte Erasmus+ Acțiunea Cheie 1. Este vorba despre proiecte de mobilitate, atat pentru profesori, cat și pentru elevi, beneficiarii urmand sa mearga peste hotare, la unitațile parrenere, pentru schimburi de experiența.

- Amnesty International, grupul pentru drepturile omului, a acuzat, intr-un raport, Ucraina ca pune in pericol civilii prin stabilirea trupelor in zone rezidențiale. Raportul Amnesty spune ca forțele ucrainene din Harkov, Donbas și Mykolaiv au stabilit in unele cazuri baze și au operat sisteme de arme…

- Peste 2,5 miliarde euro vor avea companiile la dispoziție in urmatoarele luni pentru investiții in dezvoltare, retehnologizare, digitalizare sau investiții in creșterea eficienței energetice, arata o analiza REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializat in atragerea de finanțari nerambursabile…

- Analiza REI – Record istoric. Urmeaza trei luni de foc in finanțari nerambursabile: Romania traverseaza cea mai aglomerata perioada in finanțari nerambursabile din istorie; Un numar de 7 axe de finanțare cheie, ce totalizeaza peste 2,5 mld. EUR, se deschid in urmatoarele luni; In prezent este deschisa…

- Cu ocazia reluarii analizei probelor de apa in Laboratorul DSP Alba, dupa mai bine de 2 ani in care s-au lucrat exclusiv probe COVID, s-a constatat o degradare a calitații apei provenite din izvoarele și fantanile aflate pe domeniul public din zona Sebeșului. „Majoritatea surselor de apa din care s-au…

- „In incercarea de a reda Sebeșului macar o parte din farmecul de altadata, am inceput o serie de reparații ale rigolei care strabate zona centrala. La finalul lucrarilor, apa va fi un element care se va regasi in noul decor urban, alaturi de alte elemente care sa imbunatațeasca imaginea zonei istorice”,…

- FOTO| Turnul semicircular din cetatea Sebeșului, redat in circuitul turismului cultural, dupa lucrari ample de reparații FOTO| Turnul semicircular din cetatea Sebeșului, redat in circuitul turismului cultural, dupa lucrari ample de reparații Marți, 5 iulie 2022, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor,…

- Municipiul Lugoj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Biroul finanțari și implementare proiecte. In conformitate cu prevederile…