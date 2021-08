Investitii importante in Stadionul Emil Alexandru Municipalitatea ieșeana va demara in curand modernizarea terenului sintetic al stadionului „Emil Alexandrescu”. Acesta a fost inaugurat in urma cu aproximativ 15 ani, iar de atunci nu a mai beneficiat de imbunatațiri. Suma totala alocata pentru acest proiect este de un milion de lei, cu TVA. Licitația pentru contractarea lucrarilor de execuție a atras pana la termenul limita (4 august) nu mai puțin de șase oferte: Adru Solution SRL, Atlas Sport SRL, Ax Perpetuum Impex SRL, General Sport Field SRL, Timovladian Aqua Parc SRL și Top Sport Solutions SRL. Lucrarile vor dura maxim trei luni de la semnarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

