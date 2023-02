Investiții financiare pe care e bine să le faci până la 35 de ani Oricat am fi de nonconformiști exista unele lucruri pe care este sanatos sa le faci intr-o anumita etapa din viața. Facute la timp, iți ofera stabilitate, te ajuta sa-ți faci planuri pe termen lung, te scutesc de grijile care vin, inevitabil, pe masura ce inaintezi in varsta. In mod pragmatic, cele de mai jos sunt principalele investiții financiare pe care este bine sa le faci pana la 35 de ani. Cumpara o casa De departe este cea mai importanta investiție, dar și cea care iți ofera cea mai mare siguranța in viitor. O proprietate este echivalentul unui capital stabil, a carui valoare ramane constanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

