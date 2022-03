Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore, potrivit news.ro.Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania…

- O noua fabrica va fi construita in Romania in urma unei investitii de 400 de milioane de euro, generand aproape 700 de locuri de munca, memorandumul de intelegere urmand sa fie semnat luni, 7 martie, a anuntat Executivul.

- Romania a importat, in 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,82 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68% (1,141 milioane tep) mai mare fata de cea din anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Agroland Business System, grup antreprenorial romanesc de retail, agricultura și alimentație, care deține cea mai mare rețea de magazine agricole din Romania, estimeaza o cifra de afaceri de 241 milioane de lei in 2022, EBITDA de 20,7 milioane de lei și un profit net de 13 milioane de lei. Compania…

- PSD susține inițiativa antreprenoriala și pe cei care vor sa desfașoare un business corect in Romania. Programele de sprijin se adreseaza producatorilor locali, startup-urilor innovative, intreprinzatorilor de la sat și din orașele mici, afacerilor din domeniul construcțiilor, respectiv celor care au…

- Lucrari avansate la cel mai performant sistem de management al deseurilor din Romania. Este vorba despre un proiect unic in tara, de peste 100 milioane de euro, care presupune construirea unui sistem de management al deseurilor in judetul Galati.

- Proiectul Ordonantei de urgenta pentru aprobarea Contractului de finanțare a Spitalului Regional de Urgența Cluj dintre Romania și Banca Europeana de Investiții a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe și se va afla, timp de 10 zile, in dezbatere publica.

- Productia de electrocasnice a atras in ultimii trei ani investitii de peste 200 mil. euro in trei fabrici noi, in extinderile facilitatilor existente si intr-o achizitie, acesta fiind unul dintre cele mai efervescente sectoare din economie.