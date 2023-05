Investiții de râsul lumii! IPJ Botoșani cumpără WC-uri noi pentru polițiști. Se caută cabine din lemn de brad In loc sa investeasca in modernizarea posturilor de poliție și amenajarea de toalete moderne, specifice vremurilor in care traim, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani cumpara WC-uri din lemn pentru polițiști. IPJ Botoșani a lansat, recent, o licitație prin care vrea sa inlocuiasca șase dintre WC-urile aflate acum in curțile posturilor de poliție. Pentru confecționarea și inlocuirea acestora, a alocat un buget de 9.000 de lei, adica 1.500 de lei pentru fiecare unitate in parte, conform botosaninews.ro . Potrivit cerințelor impuse de Poliție, WC-urile vor avea dimensiunea de 120 cm X… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

