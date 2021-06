Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 5 iunie, este marcata Ziua Mondiala a Mediului inconjurator prin rezoluția adoptata de catre Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite, la data de 15 decembrie 1972. Consiliul Județean Iași, in parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iași (A.D.I.S),…

- Proiectul de dezvoltare a Aeroportului Iași va obține finanțare prin Programul Operational Infrastructura Mare și va fi finalizat pana in 2023. Asigurarile au fost date, astazi, de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, care a precizat ca dezvoltarea se va face pe actualul amplasament.…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, și președintele Consiliului Raional Cernauți, Ruslan Domnițak, au semnat, astazi, la Cernauți, un acord de cooperare intre cele doua unitați administrativ-teritoriale. Acordul deschide noi posibilitați de colaborare intre județul Iași și raionul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca PNL ar trebui sa reactioneze politic in cazurile presedintelui CJ Iasi, Costel Alexe, si al primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica. Seful statului a fost intrebat cu privire la cazurile presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, si primarului…

- Bugetul judetului Iasi, pentru anul in curs, a fost votat, astazi, de consilierii PNL și PMP. Acesta se ridica la 1,47 de miliarde de lei, iar 30 la suta din aceasta suma este rezervata proiectelor de dezvoltare. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat ca accentul se va pune,…

- Consiliul Judetean Iasi a aprobat, miercuri, in sedinta extraordinara, bugetul pentru anul 2021, veniturile institutiei fiind estimate la 1.196.013,40 milioane lei, in timp ce cheltuielile la 1.476.788,73 milioane lei. Conducerea CJ Iasi afirma ca proiectul de buget prevede investitii majore la capitolul…

- Conducerea Consiliului Județean Iași a avut in aceasta dimineața o intalnire cu reprezentanții organizației Moldova vrea autostrada pentru a discuta despre stadiul proiectelor autostrazilor A8 și A7. Saptamana trecuta a fost semnat contractul de proiectare a sectorului Targu Neamț – Iași – Ungheni.…