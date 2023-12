Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romanii care locuiesc in judetul Prahova! Un gigant de origine franceza va face o investiție uriașa in zona! Mai exact, unul dintre liderii industriei HVAC va deschide prima fabrica din Romania. Aici urmeaza sa fie create peste 350 de locuri de munca.

- Aproape 4 milioane de locuri de munca din Coreea de Sud risca sa fie inlocuite de inteligenta artificiala (IA) in urmatoarele doua decenii, in principal cele ocupate de lucratori cu gulere albe, conform unui studiu al bancii centrale nationale, publicat joi, transmite AFP. Progresele rapide in domeniul…

- Deficit de locuri de munca in țarile UE. Propunere inedita a Comisiei Europene: o platforma pentru muncitori din statele terțe Deficit de locuri de munca in țarile UE: 42 de sectoare din uniune inregistreaza deficit de forta de munca, arata datele oficiale ale Comisiei Europene. In fiecare domeniu lipsesc…

- Emil Boc intervine in scandalul generat de majorarea pensiilor. Primarul Clujului e de parere ca Romania ar trebui sa-si regandeasca strategia pe termen mediu si lung si sa obtina cresterea economica din investitii durabile si locuri de munca bine platite, nu din consum ca acum. Creșterea economica…

- Stellantis, compania mama a Chrysler, a fost de acord sa construiasca o noua fabrica de baterii, de 3,2 miliarde de dolari, si sa investeasca 1,5 miliarde de dolari intr-o noua fabrica de camionete de dimensiuni medii in Illinois, in baza noului contractului colectiv de munca convenit cu sindicatul…

- Continental sarbatorește 25 de ani de la inființarea fabricii de anvelope din Timișoara și marcheaza producerea anvelopei cu numarul 300 de milioane. Fabrica a creat aproximativ 2.700 de locuri de munca

- Studiu realizat de Schneider Electric și Universitatea Boston Schneider Electric, impreuna cu Universitatea din Boston, anunța un nou studiu care constata ca peste 2 milioane de noi locuri de munca și pana la 141 de milioane de ani de munca in plus se pot crea in Europa și in Statele Unite prin adoptarea…

- Potrivit comunicatului MAE ungar, cu ocazia anuntului privind noua investitie a companiei daneze LEGO Manufacturing Ltd., ministrul a declarat ca, in perioada 2023-2025, compania isi va extinde capacitatile de ambalare si depozitare, in valoare de 54 de miliarde de forinti (137,49 milioane euro). Dezvoltarea…