Investiţii de peste 16 miliarde de euro pentru dezvoltarea sectorului energetic al României Guvernul a analizat, luni, la o sedinta informala, oportunitatile de finantare in valoare de peste 16 de miliarde de euro, fonduri de care tara noastra va putea beneficia pana in 2030, pentru a-si dezvolta sectorul energetic in tranzitia catre o economie care sa respecte mediul si sa combata efectele schimbarilor climatice, informeaza Executivul, intr-un comunicat

