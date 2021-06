Investiţii de aproape 100 milioane euro în turismul românesc în urmatorii doi ani Fundatia Pro Economica Alapitvany va investi in urmatoarea perioada circa 44 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, in mai multe proiecte turistice din Transilvania, potrivit unui comunicat remis marti AGERPRES. "Regiunea este una foarte ofertanta, cu un potential demonstrat in ultimii ani, astfel ca investitiile vor genera o crestere economica substantiala, vor crea noi locuri de munca, dar si noi oportunitati pentru turisti. Printr-un proces de selectie de proiecte, au fost deja alese si aprobate 11 proiecte de dezvoltare turistica, respectiv hoteluri de minimum 4 stele si facilitati turistice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

