- Suma alocata pentru investitii in exploatatii agricole in perioada de tranzitie 2021-2022, de 760 de milioane de euro, este una ambitioasa, dar necesara, pentru a putea corecta acel deficit al balantei comerciale, care a crescut in ultimii ani, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- COMUNICAT. 5 milioane de hectare de terenuri agricole vor fi abandonate pana in 2030, iar 30% din terenurile agricole (56 milioane hectare) se afla in risc de abandon, la nivelul Uniunii Europene. Romania este printre statele cele mai afectate de acest fenomen, anunța europarlamentarul Carmen Avram…

- Au fost modernizați 8.500 km de conducte de gaze naturale; Rețeaua a fost extinsa cu peste 2.200 km pentru conectarea de noi clienți; Numarul clienților deserviți a crescut cu 670.000; Compania Delgaz Grid, parte a Grupului E.ON Romania, a investit 2,9 miliarde de lei (677 mil. euro) incepand din anul…

- Investitiile cumulate ale guvernelor si companiilor in imbunatatirea competentelor si recalificarea fortei de munca ar conduce la o crestere a PIB global cu 6,5 trilioane de dolari si ar crea 5,3 milioane de locuri de munca pana in 2030, potrivit raportului "Upskilling for Shared Prosperity", lansat…

- Datele actualizate ale raportului Media Fact Book, realizat de agenția Initiative, estimeaza ca piața de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, pana la valoarea de 467 milioane de euro. In 2021, este așteptata o revenire de 4%, pana la valoarea de 485 milioane de euro, susținuta in mod special…

- Bugetul alocat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) pentru sustinerea agriculturii ecologice se ridica la 550 de milioane de euro pana in 2027, an in care se estimeaza ca 20% din suprafata agricola a Romaniei va fi cultivata in sistem ecologic, potrivit Programului de guvernare…

- Dominic Fritz a spus astazi ca lucrurile trebuie sa se schimbe la Sport Club Municipal, pentru ca entitatea sportiva incheie fiecare an cu datorii restante de milioane de lei. Clubul Primariei Timișoara, ale carui principale secții sunt cele de rugby, handbal și baschet, a ramas și fara conducere dupa…

- Fondurile nerambursabile acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 pentru gestionarea si prevenirea riscurilor la nivelul exploatatiilor au depasit 5,7 milioane de euro, iar numarul beneficiarilor a ajuns la 2.574 de fermieri, a anuntat, vineri, Agentia pentru Finantarea Investitiilor…