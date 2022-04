Investiții de 34 milioane euro în rețele de apă și canalizare la Matca, unul din marile bazine legumicole din țară Consiliul Județean (CJ) Galați a anunțat ca este in derulare un proiect cu finanțare europeana in valoare de 34 de milioane de euro pentru construirea rețelelor de apa potabila și canalizare in comuna Matca, unul din cele mai mari bazine legumicole din țara. „Peste 200 de km de rețea de apa și canalizare, 22 de stații de pompare apa potabila și ape uzate, rezervoare de inmagazinare a apei și stații de clorinare. Așa arata ampla investiție pregatita pentru Matca, astfel incat una dintre cele mai mari comunitați din județ sa aiba in sfarșit apa și canalizare. Totul in cadrul unui proiect cu fonduri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Dolj a marit serios miza proiectarii noului complex sportiv care se va construi in locul stadionului „Tineretului“. Arena de legenda a fotbalului craiovean va fi pusa la pamant in acest an, pentru a face loc unei sali multifunctionale cu peste 6.500 de locuri, zone comerciale…

- Cel mai mare bazin legumicol din țara va avea sistem de apa și canalizare in urma unei investiții cu fonduri europene in valoare de 34 de milioane de euro. Investiția va fi realizata in comuna Matca din județul Galați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA a virat, astazi, suma de 69.754.356,59 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 103 obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala PNDL .Astfel, pentru etapa I, a fost achitata…

- Compania Naționala de Investiții a demarat, in data de 7 martie 2022, o licitație estimata la valoarea de 25.967.990 de lei (aproximativ 5,2 milioane de euro), fara TVA, pentru execuția lucrarilor pentru obiectivul de investiții "Canalizare menajera și stație de epurare in comuna Acațari, județul Mureș",…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, si primarul municipiului Tecuci, Lucian Costin, au semnat protocolul prin care Spitalul ''Anton Cincu'' din Tecuci a trecut in mod oficial in proprietatea si administrarea CJ Galati, informeaza, marti, Biroul de presa al institutiei, potrivit…

- Potrivit Ministerului Dezvoltarii, s-au virat joi 219.017.120,27 de lei pentru 263 de obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I, a fost achitata suma de 19.251.202,51 de lei pentru 34 de obiective, iar pentru…

- Legumicultorii sunt nemulțumiți de sumele propuse de catre Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) in draftul Planului National Strategic (PNS) 2023 – 2027, dar si de suprafetele luate in calcul pentru acordarea sprijinului cuplat vegetal la legume cultivate in spatii protejate. Producatorii…

- Conform ministerului cladirea in care se va afla bazinul va fi construita pe un regim de inaltime S+P+M (subsol + parter + mezanin) si va avea trei bazine de inot -1 bazin de 50×25 m pentru concursuri internationale, 1 bazin de 25×12.5 m pentru antrenamente, 1 bazin de 25×12.5 m pentru copii – precum…