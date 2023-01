Investiții de 20 milioane euro în Portul Galați pentru transportul de cereale Compania naționala Administrația Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galați va avea și in 2023 ca principal obiectiv al proiectelor investiționale creșterea capacitaților de operare a marfurilor care tranziteaza porturile de la Dunarea Maritima și in special a tranzitului de marfuri generale și a exporturilor de cereale din Ucraina. Conducerea APDM a anunțat ca in acest an vor fi dezvoltate „doua proiecte in valoare de peste 20 de milioane de euro astfel incat sa se realizeze cat mai eficient operaționalizarea transportului de marfuri”. Razboiul din Ucraina a reconfigurat rutele comerciale Noile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

