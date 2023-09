Stiri pe aceeasi tema

- ”S-a declansat un amplu proiect de infrastructura destinat modernizarii Portului Constanta. Concret, s-au alocat aproximativ 1,5 miliarde de lei pentru extinderea, modernizarea si reabilitarea drumurilor si pasajelor din Portul Constanta, precum si a infrastructurii de distributie a energiei electrice…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunta un amplu proiect de infrastructura destinat modernizarii Portului Constanta, el aratand ca in sedinta de Guvern s-au alocat aproximativ 1,5 miliarde de lei pentru extinderea, modernizarea si reabilitarea drumurilor si pasajelor din Portul…

- Vineri, are loc o ședința de Guvern, in care vor fi discutate mai multe acte normative importante cum ar fi stabilirea conditiilor pentru eliberarea permisului de conducere international, facilitatile de transport pentru studenti sau decontarea cheltuielilor cu hrana ale refugiatilor din Ucraina. …

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de vineri mai multe acte normative, intre care cele referitoare la decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea cetatenilor refugiati din Ucraina. Executivul va aloca de la Fondul de rezerva bugetara sume pentru plata cheltuielilor aferente lunilor mai-iunie 2023.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca iși va asuma raspunderea in Parlament pentru pachetul de reforma in fiscalitate și administrația publica.„Avem nevoie de o Romanie decenta și echitabila pentru toți. Pentru asta, trebuie sa oprim debandada bugetara! Trebuie…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, astazi, 24 august 2023, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Ramnicu Valcea. Premierul Marcel Ciolacu…

- Primarul orașului Targu Ocna, Cristian-Aurelian Ciubotaru, anunța o noua investiție majora in infrastructura rutiera a orașului, in valoare de 20 milioane lei. Aceasta inițiativa se inscrie in filozofia pe care edilul o promoveaza de la preluarea mandatului: “Drumul spre și dinspre casa trebuie sa fie…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca se așteapta ca la sfarșitul saptamanii sa se vada primele rezultate ale plafonarii adaosului comercial la alimente, dupa creșterile excesive din aceasta perioada. Atunci se va vedea clar cine și cum a redus prețurile la cele 14 produse alimentare de baza pe baza informațiile…