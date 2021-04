Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va investi 44,5 milioane de lei pentru modernizarea statiei de cale ferata Bartolomeu, proiect ce presupune imbunatatirea conditiilor de circulatie feroviara prin executia unor lucrari de infrastructura si suprastructura CF.

- Romania va imprumuta 100 de milioane euro de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru sustinerea proiectului „Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile”. Guvernul a aprobat astazi negocierea și semnarea acordului de imprumut, anunța Ministerul Finantelor, citat de Agerpres.

- Ministerul Dezvoltarii investește peste 308 milioane de lei pentru promovarea spiritului antreprenorial și modernizarea unor instituții de invațamant și a mediului urban. Din aceasta suma, mai mult de 44 de milioane revine județului Mureș. Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației,…

- Incep lucrarile de modernizare pentru strada Viilor: investiții de peste 5.8 milioane de lei Incep lucrarile de modernizare pentru strada Viilor: investiții de peste 5.8 milioane de lei Intervențiile pe strada Viilor se impun ca urmare a afectarii, in timp, a parții carosabile, in urma lucrarilor de…

- Alba este printre puținele județe din Romania care iși permit ca in acest an sa aloce aproape jumatate din buget pentru investiții, a declarat Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. ”220 de milioane de lei este bugetul propriu al Consiliului Județean Alba, diferența pana la totalul…

- Desi termenul legal era de maximum 30 de zile, angajatii serviciului de Urbanism din Primaria Pitesti au eliberat dupa doua luni certificatul de urbanism unei companii ce va investi 80 de milioane de euro intr-un centru comercial si intr-o pasarela auto-pietonala. Birocratia trezeste suspiciuni.

- Compania Naționala de Investiții a finanțat in ultimii 5 ani camine culturale in peste 10 comune din județul nostru. Doua dintre ele au costat impreuna 3 milioane de lei și sunt situate in doua catune cu 100 de locuitori. Culmea, ambele catune aparțin de comuna Sanmihaiu de Campie. Satul Salcuța din…

- Una dintre cele mai frumoase cladiri de patrimoniu din Botoșani, sediul Muzeului Județean Botoșani va fi reabilitat. Compania Naționala de Investiții a scos la licitație proiectul „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabila a Muzeului Județean Botoșani”.