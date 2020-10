Stiri pe aceeasi tema

- Platile la ANAF amanate de firme au ajuns la 14,4 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel de la declansarea crizei provocate de pandemie. Totalul obligatiilor fiscale amanate la plata de catre firme, fara dobanzi si penalitati, in baza facilitatilor acordate de Guvern in luna martie, a urcat la 14,4…

- Liderul filialei judetene PSD si candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Felix Stroe, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca daca va fi ales, va atrage investitii de 2,2 miliarde de euro pentru judet. ''Proiectul meu de suflet se numeste…

- Colegiul pentru Agricultura și Industrie Alimentara „Țara Barsei” din Prejmer va primi finanțare din partea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In acest an MADR aloca10 milioane de lei pentru sustinerea unui numar de 56 de licee cu profil preponderent agricol, a anuntat, marti,…

- Marian Rasaliu, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Brașov, atrage atenția ca reconstruirea podului de la Comana nu ar fi fost posibila fara implicarea sa ca prefect. Și pentru ca se pare ca liberalii brașoveni au omis acest lucru și și-au abrogat singuri meritele pentru acesta investiție…

- "Institutiile financiare nebancare inregistrate in Registrul Special tinut de BNR, care doresc sa se inroleze in program, sunt invitate sa transmita FNGCIMM alaturi de intentia de inscriere in program, solicitarile pentru alocarea de plafoane de garantare in functie de nivelul estimat al finantarilor…

- Sanjeev Gupta (foto dreapta), miliardarul indian cu cetatenie britanica, proprietarul Sidex Galati, a devenit proprietar cu acte in regula si al Bancii Romane de Credite si Investitii (BRCI), pe care a cumparat-o de la Dorin Umbrarescu, anunța Ziarul Financiar, relateaza Mediafax.Gupta deține…

- Apple refuza sa permita accesul la App Stone al aplicatiilor de jocuri ale Microsoft, Google si Facebook, motivul fiind ca aplicatiile respective ofera acces la jocuri care nu au fost evaluate conform criterilor producatorului de iPhone-uri si iPad-uri, relateaza Business Insider.Citește și: SONDAJ…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca obiectivul guvernului referitor la centrala nuclearoelectrica de la Cernavoda este sa investeasca 8-9 miliarde de euro in retehnologizarea reactorului 1, dar si construirea reactoarelor 3 si 4. "Pentru centrala nucleara avem planuri mari, obiectivul nostru…