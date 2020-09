Investiții: Cu ce sume își depășește Netflix rivalii Netflix va ajunge acest an la investiții totale de 13,6 miliarde de dolari, mai mult decat toți rivalii sai. Potrivit estimarilor facute de compania Ampere Analysis pentru Financial Times, investiția companiei Netflix in filme și programe de televiziune va crește pana la finalul anului 2020 cu 3 miliarde de dolari. Compania va ajunge astfel la investiții totale de 13,6 miliarde de dolari, depașindu-și principalii rivali, Viacom-CBS, Disney și NBC-Universal. Finanțat in ultimii ani prin imprumuturi, Netflix are datorii pe termen lung de 15,3 miliarde de dolari. Din totalul de 13,6 miliarde de dolari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de automobile electrice Tesla a anunțat marți cel mai mare program de vanzari de noi acțiuni de cind compania a devenit publica, care incearca sa speculeze interesul crescut al Wall Street-ului pentru companie și sa obțina pana la 5 miliarde de dolari, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Vanzarea…

- Apple a devenit ieri prima companie americana care a atins o capitalizare bursiera de 2.000 de miliarde de dolari. Compania și-a dublat valoarea in doar doi ani. Apple a fost, de asemenea, prima companie din SUA care a depașit valoarea de piața de 1.000 de miliarde de dolari, scrie go4it.ro. Intre timp,…

- Amazon a obținut cel mai mare profit din istoria sa de 26 de ani. Singura afacere care a explodat in perioada de varf a pandemiei Retailerul online Amazon.com a obtinut in trimestrul al doilea cel mai mare profit din istoria sa de 26 de ani, de 5,2 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Rezultatele financiare…

- UiPath, prima companie romaneasca „unicorn”, devenita intre timp „decacorn”, se pregatește de lansarea pe bursa americana. Inca din februarie compania analizeaza acest pas, iar acum...

- Președintele gigantului metalului Norilsk Nickel și cel mai bogat om din Rusia, Vladimir Potanin, și-a vazut averea redusa cu 4,1 miliarde de dolari dupa doua catastrofe de mediu din extremitatea nordului Rusiei, potrivit revistei de afaceri Forbes. Pe 29 mai, aproximativ 20 de mii de tone de motorina…

- Compania romano-americana UiPath a ajuns la o valoare estimata de 10,2 miliarde de dolari, dupa ce a atras o noua investitie de 225 milioane de dolari, scrie publicatia Techcrunch. Compania devine astfel un „decacorn”, adica o companie evaluata la cel putin 10 miliarde de dolari inainte de listarea…

- Averea lui Musk a crescut vineri cu 6,07 miliarde de dolari, in urma unui avans de 10,8% al actiunilor Tesla. Averea neta a lui Warren Buffett a scazut la inceputul acestei saptamani, cand acesta a donat in scop caritabil actiuni Berkshire Hathaway in valoare de 2,9 miliarde de dolari. Actiunile Tesla…

- Compania germana de plati Wirecard a cerut joi intrarea in insolventa, sub povara unor datorii de 4 miliarde de dolari, dupa ce a dezvaluit ca 2 miliarde de dolari din contabilitatea sa nu exista. Firma de audit EY afirma ca este vorba despre o frauda globala sofisticata, relateaza Reuters.…