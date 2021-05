Investiții: Bitcoin sau Ethereum? Zilele in care Bitcoin a fost singura opțiune reala pentru investitorii care doresc sa intre pe piața criptomonedelor au trecut de mult. Ethereum, a doua cea mai mare moneda virtuala, a crescut la un nivel record. Ambele iși disputa o piața volatila și dominata de mania speculativa. Ethereum este folosit de cei de la Microsoft […] The post Investiții: Bitcoin sau Ethereum? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

