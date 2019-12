Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni au de aprobat indicatorii investiției de la fostul sediu al Școlii Postliceale Sanitare din Alba Iulia, pentru relocarea Secției de recuperare, medicina fizica, balneologie și extinderea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgența. Investiția totala este de aproximativ 4,6 milioane…

- ARAD. Consilierii judeteni au votat in penultima ședința actualizarea devizului general privind finantarea Spitalului de Psihiatrie de la Capalnas. „Aceasta actualizare se realizeaza obligatoriu, conform legii, in urma finalizarii procedurilor de achizitie publica. In data de 09 noiembrie…

- Valoarea contractului pentru cladirea de pe str. Vasile Alecsandri aproape ca se dubleaza. Șantierul a inceput in 2017. Iata ca suntem aproape in 2020 și tot mai este de lucru la cladirea primariei, care va fi transformata radical. Va avea restaurant cu bar la subsol, terasa și scena in curte sau…

- Orașul Galați investește intr-o sera cu plante exotice in valoare de trei milioane de euro in Gradina Botanica Galați. Consilierii județeni au aprobat proiectul, urmand ca lucrarile sa inceapa.

- Transgaz a anuntat, luni, ca a inaugurat statia de comprimare gaze naturale de la Jupa, judetul Caras-Severin, parte din proiectul BRUA. The post Investitie de 20 de milioane de euro in vestul tarii: statia de comprimare gaze naturale de la Jupa appeared first on Renasterea banateana .

- Fonduri europene de 39 milioane euro se pot semna in cateva zile, numai daca Primaria Bacau va achita penalitatea de 7,8 milioane lei generata de nefinalizarea Insulei de Agrement, a anunțat, luni, eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consilierii locali ai Timișoarei au decis, in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor (AGA Colterm), ca directorul Emil Șerpe sa fie mandatat pentru constituirea unor garanții reale in favoarea creditorului Aquatim. De fapt, societatea garanteaza un debit de peste 18,1 milioane de lei, inregistrat…

- Consiliul Județean Timiș are in derulare proiecte de aproximativ 145 de milioane de lei, in acest an, pentru largirea sau modernizarea unor drumuri județene, a anunțat, luni, președintele acestei instituții, Calin Dobra. Cele mai importante vizeaza largirea la patru benzi a drumurilor dintre Timișoara…