- Consiliului de Administratie al Sphera Franchise Group propune distribuirea dividendelor in valoare de 35 milioane de lei din profitul net nedistribuit al anilor 2019-2020 si fixarea unui dividend brut/actiune in valoare de 0,9021 lei, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES. Sphera Franchise…

- Reteaua de termoficare din Ramnicu Valcea va fi reabilitata printr-o investitie din fonduri europene de circa 17 milioane lei, proiectul prevazand patru contracte de lucrari, dintre care primele trei au fost incheiate in luna ianuarie anul acesta, iar ultimul, in valoare de 2,8 milioane lei, a fost…

- Clujul este unul dintre orasele care au investit in infrastructura, insa chiar si asa traficul continua sa fie infernal. Capitala Transilvaniei investeste peste un miliard de euro in metrou, bani proveniti din fonduri europene, si pregateste o alta investitie de proportii in speranta ca va reusi sa…

- Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia achiziționeaza prin licitație dispozitive medicale pentru blocul operator in valoare de 377.308 lei Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia achiziționeaza prin licitație dispozitive medicale pentru blocul operator in valoare de 377.308 lei In sistemul național…

- Peste 140 de milioane de dolari vor fi investiti intr-o centrala de co-generare a energiei electrice si termice la Petromidia. In numai doi ani, centrala va genera aproximativ 80 de megawati pe ora.

- Au fost finalizate lucrarile de modernizare a secției de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Județean de Urgența Satu Mare. Incepand de saptamana viitoare, unitatea modernizata a secției de Terapie Intensiva este gata sa primeasca pacienți. Secția are 26 de paturi, dintre care 4 sunt reținute pentru…

- Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membra a grupului E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominanta. Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membra a grupului E.ON,…

- EximBank si compania romaneasca Supercom, jucator pe piata serviciilor publice de salubritate si de management al deseurilor, au incheiat un acord financiar in valoare de 70 milioane de lei. "EximBank si compania romaneasca Supercom, jucator la nivel national pe piata serviciilor publice de…