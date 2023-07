Uniunea Europeana si guvernul regional flamand al Belgiei vor investi impreuna 1,5 miliarde de euro in firma belgiana de tehnologie de cipuri Imec, potrivit guvernului flamand, citat de Reuters. Imec va folosi investitia pentru a-si extinde instalatia de testare ”in camera curata”, cu cele mai avansate echipamente si procese, a spus compania intr-un comunicat. ”Stim ca ne vom primi banii inapoi, nu numai in euro, ci si in dividende ale societatii”, a declarat vineri ministrul-presedinte flamand Jan Jambon, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…