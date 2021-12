Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN 1C, la Seini, soferul unui microbuz cu numere de Republica Moldova, ce se indrepta catre Petea, din cauza drumului acoperit cu zapada inghetata, a pierdut controlul volanului, a derapat si a ajuns in decor. Au rezultat patru raniti, unul transportat la spital. Dupa cateva ore de ninsoare au si…

- In cursul zilei de ieri, in jurul orelor 15:00 jandarmii din cadrul patrulei canine aflata in serviciu pe raza municipiului Baia Mare, in fața unui imobil de pe strada Vlad Țepeș, au observat un tanar care avea in mana un coș pentru cumparaturi pe care era inscripționat numele unui supermarket, in care…

- Conducerea societații Economic Contemporan Proiect SRL, titulara proiectului „Crearea unei unitați de producție bauturi racoritoare in localitatea Sarațeni, județul Mureș, imprejmuire la drum de acces, branșamente la utilitați", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de…

- Reprezentanții societații Geiger Group Romania SRL anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Exploatare nisip și pietriș cu amenajare iaz piscicol", propus a fi amplasat in extravilanul municipiului Reghin. Conform unui comunicat, informațiile…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au fost sesizați vineri, 5 noiembrie, cu privire la faptul ca pe o strada din Luduș a fost gasit, in stare de inconștiența, un barbat. "La fața locului s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Poliției orașului Luduș, care a constatat ca cele sesizate…

- In seara de marti, ora 19.00, pe strada Bogdan Voda din municipiul Sighetu Marmației a avut loc un accident de circulație soldat cu ranirea ușoara a unei persoane. In timp ce un satmarean de 61 de ani conducea un autoturism avand direcția de deplasare Vadu Izei catre centrul municipiului, la trecerea…

- Polițiștii mureșeni au fost solicitați joi, 14 octombrie, pe strada Alexandru Papiu Ilarian din Targu Mureș, la intersectia cu strada Negoiului, unde a avut loc un accident rutier. "Impactul s-a produs intre doua autoturisme conduse de doi barbati, de 29 de ani si 66 de ani, din Maramures si Targu Mures.…

- Incident grav in urma cu puțin timp pe strada Horea din Baia Mare. Un tanar in varsta de 21 de ani a cazut inexplicabil in strada dupa ce ar consumat substanțe interzise. Cel puțin acest lucru au declarat rude de-ale tanarului ca ar fi consumator de substanțe halucinogene. Echipajele medicale ale Ambulanței…