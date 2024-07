Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Orașului Sovata, instituție condusa de catre primarul Fulop Laszlo Zsolt (UDMR), a demarat, in data de 8 iulie 2024, o licitație estimata la valoarea de 7.177.296 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea a trei autobuze electrice in lungime de 10 metri, a trei stații de incarcare lente și a…

- Conducerea Primariei Orașului Miercurea Nirajului a demarat, in data de 9 iulie 2024, o licitație estimata la valoarea de 36.865.713 de lei (aproximativ 7,5 milioane de euro), fara TVA, pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri de interes local in Miercurea Nirajului", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, ca proiectul "Extinderea sistemului de canalizare menajera din comuna Suplac in comuna Bahnea, judetul Mures", propus a fi amplasat in comuna Suplac (extravilan) și in comuna Bahnea, localitatile Bahnea și…

- Cinematograful Patria din municipiul Reghin, care a fost abandonat in urma cu mai bine de 20 de ani si era in stadiul de ruina, a fost extins, modernizat si dotat cu aparatura ultramoderna, in urma unei investitii de peste 11,6 milioane de lei, prin Compania Nationala de Investitii, urmand ca in acest…

- Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant ("Institutul Inimii") Targu Mureș a demarat, in data de 20 iunie 2024, procedurile de achiziție prin anunț de participare pentru "Dispozitive pentru blocul operator", informeaza www.licitatiapublica.ro. Achiziția o valoare maxima estimata…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, ca proiectul "Construire cladire Secție Terapie Intensiva Neonatologie", propus a fi amplasat in municipiul Targu Mureș, pe strada Gheorghe Marinescu nr. 50, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.Conform…

- Conducerea Primariei Comunei Galești a atribuit, in data de 16 aprilie 2024, societații Drumserv SA Targu Mureș, un contract in valoare de 10.835.054 de lei (aproximativ 2,2 milioane de euro), fara TVA, pentru Execuție lucrari pentru proiectul „Asfaltare strazi in comuna Galești, județul Mureș", informeaza…

- Indotek Group, conglomeratul pan-european de investiții imobiliare cu sediul la Budapesta, a anunțat astazi relansarea Plaza M, centrul sau comercial de 55.000 de metri patrați din Targu Mureș, Romania, in urma unui amplu proces de renovare și rebranding. Anunțul marcheaza finalizarea unei investiții…