- Knauf Insulation, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piața materialelor izolante, parte a Grupului Knauf, anunța finalizarea tranzacției comunicate la inceputul acestui an și devine oficial proprietarul fabricii de vata minerala de sticla Gecsat SA din Tarnaveni. Incepand cu luna martie, compania…

- Conducerea SC Compania Aquaserv SA, titulara proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea biogazului pentru producerea de energie electrica si termica", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures…

- Compania Naționala de Investiții a demarat, in data de 21 ianuarie 2022, o licitație estimata la valoarea de 8.410.302 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea unor servicii de proiectare (faza adaptare la amplasament), execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției…

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație un proiect in valoare de peste 8 milioane de lei, care prevede realizarea unei creșe in municipiul Petroșani. Contractul are ca obiect proiectare – faza adaptare la amplasament, asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției…

- Conform ministerului cladirea in care se va afla bazinul va fi construita pe un regim de inaltime S+P+M (subsol + parter + mezanin) si va avea trei bazine de inot -1 bazin de 50×25 m pentru concursuri internationale, 1 bazin de 25×12.5 m pentru antrenamente, 1 bazin de 25×12.5 m pentru copii – precum…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, miercuri, 19 ianuarie 2022, ora 10.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte: 1. Proiect de…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) a finalizat procedura de achiziții publice pentru construirea unei sali de sport, cu o tribuna de 180 locuri, la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina. Valoarea contractului de execuție este de 6.786.023 lei, bani alocați de la bugetul Ministerului…

- Consilierii reghineni au aprobat in cadrul ședinței ordonare din data de 16 decembrie 2021, predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naționala de Investiții "C.N.I."S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor in vederea executarii obiectivului de…