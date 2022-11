Investitie imobiliara pe strada Apusului din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, containerele pentru colectarea deseurilor voluminoase sunt amplasate in cartierele Km 4 5 si Km 5: strada Liliacului, strada Progresului, strada Pandurului, bloc 13, strada Theodor Sperantia, bloc 40.Constantenii care locuiesc in aceasta zona se pot debarasa in mod corect si foarte…

- Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Seaview Advertising SRL, care doreste sa investeasca pe strada Remus Opreanu, din Constanta.Prin CU 2884 din data de 14 noiembrie 2022, Seaview Advertising SRL, pentru strada Remus Opreanu nr. 1C 11 13, lot 1 1, Constanta, se doreste amplasarea…

- Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Mate Ran Imobiliar Construct SRL, care doreste sa modifice blocul pe care il ridica pe aleea Dimitrie Onciu nr. 16B, localitatea Constanta.Prin AC 1045 din data de 10 noiembrie 2022, firma va modifica proiectul autorizat cu AC 301 18.02.2020…

- La Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a fost depus memoriul tehnic pentru investitia din Valea Dacilor, strada Garii nr. 40. Proiectul este dezvoltat de Agro Invest Valea Dacilor SRL, firma din municipiul Constanta. Proiectul memoriului vizeaza elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reglementarea…

- Primaria Constanta a atribuit contractul de prestari servicii privind elaborarea documentatiei tehnico economice aferente obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere sistem de irigatii in municipiul Constanta Valoarea contractului este de 430.000 lei fara TVA si a fost castigat de asocierea…

- Recent, la Mediu a fost depusa documentatia pentru ridicarea unui bloc de patru etaje pe strada Maior Sofran din Constanta Investitor apare, conform documentelor, Nicolae Puiu, care este tatal Irinei Roxana Pinzariu Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii…

- O sirena de alarmare publica din Constanța va fi verificata miercuri sau joi, dupa ce aceasta va fi mutata de pe strada Interioara III pe strada Interioara I, informeaza Primaria Constanța. “Sirena de alarmare publica de pe imobilul situat pe strada Interioara III va fi mutata pe o cladire de pe strada…

- Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Plasti Prod Development SRL, pentru investitia de pe strada Muncel din Constanta. Prin CU 2019 din 30 august 2022, firma modifica proiectul de pe strada Muncel nr. 40C, aflat in curs de executie, fiind autorizat cu A.C. NR. 1019 03.08.2020…