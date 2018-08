Investitie de tip greenfield in valoare de 10 mil. euro la Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- Compania turceasca Dogu Pres, cu activitate in domeniul proiectarii si producerii de componente auto, va realiza la Iasi o investitie de 10 milioane de euro, intr-un proiect de tip greenfield.

- PROBLEMA… Studentii din judetul Vaslui, care invata la Iasi, Bucuresti, Cluj , Galati sau in alte orase universitare si doresc sa revina acasa au mari probleme la procurarea biletelor gratuie. Organizatiile studentesti din Romania acuza dezinteresul celor de la CFR, in a oferi in mod real gratuitate…

- Fisuri la Palatul Culturii din Iași, dupa doar doi ani de la reabilitarea care a costat 26 de milioane de euro. Problemele au aparut la vitraliile ceasurilor din turn. Sticla s-a crapat in mai multe locuri, iar specialiștii vin cu o explicatie neasteptata: de vina sunt concertele care au loc pe esplanada…

- Aproximativ o suta 100 de companii autohtone își prezinta produsele la Expozitia „Republica Moldova Prezinta”, care se desfasoara în premiera în Piața Sfatului din județul Brașov, România, în perioada 15-17 iunie 2018. Evenimentul organizat…

- Primaria Chisinau a aplicat pentru un proiect in cadrul Programului Operational Comun Romania – Republica Moldova in domeniul educatiei. Proiectul a fost elaborat in parteneriat cu o organizatie din municipiul Iasi, Romania si o asociatie de afaceri din Republica Moldova, iar Primaria este aplicantul…