- Ion Țiriac anunța demararea unuia dintre cele mai mari proiecte din Romania. Omul de afaceri spune ca va pune la bataie 150 de milioane de euro pentru construirea unei universitați care sa dezvolte specialiști in sport la Otopeni. "In acest moment am inceput construcția unei universitați, care ne va…

- Valoarea lor s-a dublat in 2017, anul in care a intrat in vigoare Acordul Economic si Comercial dintre Uniunea Europeana si Canada, Romania a exportat bunuri de 193,5 milioane euro, fata de 105 milioane euro in 2016. CETA a intrat provizoriu in vigoare in septembrie anul trecut si a eliminat taxele…

- 'Conform situatiilor financiare statutare intocmite in conformitate cu IFRS, Fondul a inregistrat un profit net pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 in valoare de 1.289.896.039 lei. In conformitatea cu Legea Companiilor, Fondul este obligat sa transfere in categoria rezerve legale…

- Trei statiuni din Romania au primit cate cinci milioane de euro din fonduri europene, pentru modernizarea localitatilor. E vorba de Felix, Turda si Ocna Sugatag. De fapt, va fi una din cele mai mari investitii din judet in 2018! „Zilele trecute a fost vizita in teren, au venit patru inspectori si…

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, si DSV, companie aflata pe locul cinci la nivel mondial pe piata de transport si logistica, au incheiat un acord pentru inchirierea a aproximativ 40.000…

- Participantii la Neversea 2017 au cheltuit 20 de milioane de euro pentru cazari, transport sau distractie. Festivalul continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de…

- Sistem antigrindina in zona granitei dintre Romania si Ungaria Grindina "cât bobul de struguri" în Salaj, mai 2016. Foto: Florin Gal - localnic afectat. Un sistem de aparare împotriva grindinei în zona judetelor Satu Mare si Szabolcs Szatmar Bereg din Ungaria ar…

- Praf in ochii agricultorilor. Finanțare de 12 milioane de euro pentru produse noi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta…