- Presedintele Federatiei Romane de Scrima, Marius Florea, a declarat pentru AGERPRES ca bugetul pentru 2023, de 5,8 milioane de lei, va ajunge doar pana la Campionatele Mondiale de seniori de la finalul lunii iulie, iar necesarul pentru acoperirea intregului an ar fi fost de 12,4 milioane de lei.…

Autoritatile din Timisoara au inaugurat, joi, in prezenta secretarul de stat din cadrul MAI Raed Arafat, noua Unitate de Primiri Urgente a Spitalului Judetean. Investitia, realizata din fonduri europene, se cifreaza la 8 milioane de lei, potrivit news.ro.

Pana in prezent, inspectorii DGAF au identificat aproximativ 48 milioane Euro omiși de la declarare. Intr-un context internațional in care piața de criptomonede este lovita de numeroase scandaluri, observam ca aceste operațiuni ajung in atenția anchetatorilor inclusiv in Romania.

- Retelele primare si secundare de termoficare din Ramnicu Valcea sunt reabilitate printr-un proiect al Consiliului Judetean (CJ), finantat din fonduri europene cu aproximativ 17 milioane de euro, pana in prezent finalizandu-se lucrarile pe retele secundare de la trei puncte termice, conform Agerpres.…

Nestle va investi 40 de milioane de franci elvețieni (42,88 milioane de dolari) pentru a lansa o noua unitate de producție in vestul Ucrainei, a anunțat luni compania, potrivit agenției Reuters.

- Bugetul pentru invatamant prevazut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB. In aceste conditii, bugetul invatamantului pentru anul 2023, pe toate sursele de finantare, este mai mare cu 6.032 milioane de lei fata de executia preliminara pentru anul 2022, precizeaza…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat, joi, ca municipalitatea a castigat cea mai mare finantare europeana din istoria orasului, de 308 milioane de lei pentru modernizarea flotei de transport in comun prin achizitionarea a 55 de noi mijloace de transport in comun, 100% electrice, potrivit Agerpres.…

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca, in urma rectificarii bugetare aprobate de Guvern in sedinta de joi, bugetul pentru invatamant creste cu 554,35 milioane de lei, potrivit news.ro.