Primaria orașului Cugir a lansat de curand in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) o licitație pentru executie lucrari „Modernizare strada Oituz”. Valoarea totala estimata a proiectului este de 459.596 lei, fara TVA. Investiția cuprinde executarea lucrarilor de modernizare a unei strazi, inscrisa in CF nr. 75998 si C.F. Nr. 75999 și face parte din domeniul public al orașului Cugir pe o lungime totala de 446 ml. A fost intocmita o expertiza tehnica a drumului existent in urma careia s-a constatat ca: Elementele geometrice sunt nesistematizate atat in plan orizontal cat și in plan vertical,…