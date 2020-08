Investiție de peste 2.000.000 lei la Sâncel, într-o sală de sport modernă Compania Naționala de Investiții (CNI) a lansat de curand in sistemul electronic de achiziții publice o licitație pentru proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Sala de educație fizica școlara, comuna Sancel, sat Sancel, str. M. Eminescu nr. 27, județul Alba. Valoarea totala a investiției este de 2.087.541,49 lei, fara TVA. In contextul socio-economic este recunoscuta pe plan mondial tendința de creștere a timpului de munca și a activitaților școlare in dauna timpului alocat activitaților sportive. Astfel apare… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

