Primaria orașului Zlatna a lansat astazi, 23 februarie 2021, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziție și montaj Ascensor persoane și Montcharge ”Reabilitare și modernizare cladire Spital Oraș Zlatna”. Valoarea totala a investiției este de 132,000 lei, fara TVA. Avand in vedere lucrarile de reabilitare și modernizare a cladirii spitalului propuse spre a fi executate, in proiectul tehnic s-a prevazut amplasarea unui lift de serviciu (montcharge) in zona pregatire hrana și servirea mesei și amplasarea unui ascensor in vederea asigurarii transportului persoanelor. Liftul…