Investiție de peste 1,2 milioane de lei la Școala Gimnazială din Vețel Un proiect in valoare de peste 1,2 milioane de lei a fost scos la licitație de autoritațile locale din comuna Vețel. Acesta prevede extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziala din Vețel. Cladirea in care iși desfașoara cursurile copiii din Vețel a fost realizata undeva la mijlocul secolului trecut. „Extinderea, modernizarea și dotarea cladirii unitații de invațamant preuniversitar, din localitatea Vețel", lucrarile ce urmeaza a se realiza in cadrul proiectului constand in: – inlocuire parțiala șarpanta și invelitoare; inlocuire jgheaburi și burlane; reparații tencuieli…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

