In data de 23.05.2024, a avut loc semnarea contractului de executie lucrari ”IF-CL-02 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in aglomerarea Snagov”. Contractul ”IF-CL-02 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in aglomerarea Snagov” face parte din cadrul „Proiectului de […] The post Investiție de peste 100 milioane lei in rețelele de apa și canalizare din Snagov appeared first on Puterea.ro .