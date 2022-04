Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului, execuția lucrarilor, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, procurarea și furnizarea unei parti din dotari, pentru etapa I – “Construire ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de recreere-cartier Gheorghe Șincai, municipiul Alba Iulia”. Valoarea totala estimata a proiectului este de 23.965.858,14 lei, fara TVA. Zona de investiție, in suprafața de 45.933,00 mp, se afla in intravilanul Municipiului Alba…