Investiție de 800 de mii de euro la Clinica Swiss pentru amenjarea unui bloc operator destinat intervențiilor estetice Cu o investiție in valoare de 800 de mii de euro, clinica de infrumusețare și tratamente corporale Swiss a inaugurat propriul bloc operator dotat cu aparatura de ultima generație, ce asigura desfașurarea intervențiilor chirurgicale la cele mai inalte standarde tehnologice și de siguranța. Blocul operator este completat de saloane pentru spitalizare, cu un design modern. Primele intervenții chirurgicale au fost deja efectuate incepand cu data de 15 octombrie 2020. “Cu aceasta investiție, putem spune ca am depașit standardele de calitate și confort ale industriei locale. Blocul operator deservește… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou bloc operator, destinat intervențiilor estetice, a fost pus in funcțiune la clinica de infrumusețare și tratamente corporale Swiss din București. Primele intervenții chirurgicale au fost deja facute, incepand cu data de 15 octombrie 2020. Clinica privata și-a inaugurat propriul bloc operator,…

- La data de 3 Octombrie 1916, dupa prima batalie de la Oituz intre fortele romane si cele germano-austro-ungare, soseste in Romania o Misiune militara franceza, in frunte cu generalul Henri Mathias Berthelot, (1861–1931). Pe toata durata misiunii in Romania, generalul Berthelot a asigurat…

- Deficitul balantei comerciale cu produse agroalimentare a fost de 807,3 milioane de euro, in primele cinci luni ale anului 2020, in scadere cu 13,2% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea AGERPRES.…

- Traian Basescu candideaza, pentru a treia oara, la Primaria București! Primele doua incercari au fost reușit, dar al doilea mandat a fost abandonat de Basescu pentru a ajunge la Palatul Cotroceni. Ca primar al Bucureștiului, Basescu l-a avut viceprimar și pe Ludovic Orban, actualul premier și președinte…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 352 milioane de euro, in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu 2,697 miliarde de euro, in perioada ianuarie - iunie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi, informeaza Agerpres.

- Nu mai putin de 1.225 de cazuri noi si 36 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, conform raportului autoritatilor prezentat de sambata, 1 august. La ATI sunt internati 401 pacienti, sambata, fata de 409, cate cazuri erau raportate la ATI, vineri. Evolutia imbolnavirilor cu noul coronavirus…

- TBI Bank dezvolta in permanența soluții digitale care conduc la extinderea continua a parteneriatelor companiei cu noi comercianți. Aceștia provin din industrii diferite, dar parteneriatele au un lucru in comun - sprijina comercianții sa-și creasca vanzarile și sa ofere clienților o experiența unica…

- Prin proiectul #MulțumimFermierilor, derulat de BASF Agricultural Solutions in perioada 22 aprilie – 21 mai, compania a oferit soluții micilor fermieri pentru ca aceștia sa-și valorifice produsele online, in condiții de piața deosebit de nefavorabile și a cautat sa dea o noua perspectiva consumatorilor…