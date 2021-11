Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Criminalitate Organizata au efectuat 60 de perchezitii domiciliare, in Cluj, intr-un dosar de inselaciune, obtinere ilegala de fonduri, deturnare de fonduri si spalare de bani.

- Un raport oficial al Prefecturii Ialomița evidențiaza situația proiectelor cu finanțare europeana depuse de instituțiile publice și administrațiile locale din județul nostru, pentru ciclul financiar 2018-2023. Astfel, entitațile publice au intocmit 52 de proiecte, cu o valoare totala de 658 milioane…

- Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a anunțat ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ,,Imbunatațirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii…

- Clujul a investit Investiție in educație peste 5 milioane euro in 17 sali de clasa, 10 laboratoare și o sala noua de sport la Colegiul Tehnic ”Ana Aslan”.Proiectul de modernizare si extindere a Colegiului Tehnic ”Ana Aslan” se apropie de finalizare. Colegiul va avea in total 17 sali de clasa și grupuri…

- Primarul comunei Fardea, Violeta Murari a depus documentatia necesara accesarii unor fonduri pentru caminele culturale din localitatile Fardea si Zolt. Conform unor calcule facute de catre cei de la Agentia Fondului de Mediu, comunei Fardea i-a fost alocata suma de trei milioane de lei. Administratia…

- Stația de tratare a apei Caraboaia a fost modernizata cu 5,3 milioane euro fonduri UE. Peste 217.000 de bacauani beneficiaza de investiție, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau. Lucrarile de modernizare a stației de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Untold, cel mai mare festival din Europa de Est, a generat sume importante de bani si pentru comunitatea locala. Astfel, Clujul s-a ales cu peste 35 de milioane dupa Untold, bani cheltuiti de zecile de mii de turisti veniti din intreaga lume, spun organizatorii.

- Bosch deschide oficial a treia hala de producție la Cluj, la fabrica unde sunt produse unitați electronice de control pentru vehicule electrice. Investiția pentru hala de 34.500 mp a fost de 55 milioane euro, spune compania germana. Fabrica a fost deschisa acum opt ani și investițiile totale au fost…