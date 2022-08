Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la noul depozit de deseuri menajere din judetul Galati, cel de la Valea Marului, au fost finalizate in cadrul unei investitii de 69.940.160 de lei, informeaza, luni, Biroul de presa al Consiliului Judetean (CJ) Galati. Potrivit sursei citate, noul depozit are o capacitate de un milion de metri…

- evoMAG atrage o investiție de 2 milioane de euro de la Catalyst Romania, una dintre cele mai importante firme de capital de risc axate pe tehnologie din Romania, in demersul de a susține dezvoltarea accelerata a companiei. Investiția atrasa este prima de anvergura pentru evoMAG și confirma parcursul…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi are in plan o investitie de 200 milioane de lei pentru doua noi fabrici de unde ar putea iesi produse sterile si produse topice sterile „made in Romania". Pentru jumatate din investitie, compania a solicitat ajutor de stat (85 milioane de lei), insa cererea…

- Compania de Apa „Someș” SA, operatorul regional aflat sub autoritatea Consiliul Județean Cluj, a scos la licitație lucrarile de extindere a rețelelor de alimentare cu apa potabila și canalizare din localitatea Mociu.

- Primarul Ionut Pucheanu a semnat un contract de finantare europeana in valoare de peste 7,2 milioane lei pentru modernizarea Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ‘Sf. Ioan’, construit in anul 1986, informeaza, miercuri, Biroul de presa al Primariei Galati. Potrivit sursei citate, proiectul presupune…

- Compania care activeaza in domeniul panificațiilor, La Lorraine, care are fabrica la Campia Turzii, a anunțat o extindere considerabila a afacerii, cu o investiție de circa 70 de milioane de euro. „Avem un singur megaproiect, care include cel putin patru proiecte majore: extinderea capacitatii curente…

- Consiliul Judetean (CJ) si Consiliul Local Municipal (CLM) din Braila s-au asociat in vederea modernizarii Oraselului Copiilor si realizarii unui skate parc in Parcul Monument din municipiu, valoarea totala a proiectului fiind de 9,5 milioane lei, a anuntat luni, in conferinta de presa, primarul…

- Compania care a semnat contractul cu Primaria Negru Voda este CSP Proiect Line din Cluj, atribuirea facandu se prin procedura simplificata. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire.Primaria Negru Voda a atribuit contractul privind realizarea obiectivului "Construire centru multifunctional…