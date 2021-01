Investiție de 35 de milioane de euro pentru modernizarea axei rutiere care străbate Galațiul Axa rutiera care strabate județul Galați de la nord la sud va fi modernizata cu fonduri europene. Valoarea proiectului este de aproximativ 35 de milioane de euro, informeaza Mediafax. Conform proiectului vor fi modernizate porțiuni din șapte sectoare de drum pe o lungime de 60 de kilometri. Investiția va fi realizata cu bani europeni in baza unui parteneriat semnat de Consiliul Județean Galați și Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est. Parteneriatul a fost aprobat joi de consilierii județeni. „Anul acesta vom primi 2,5 milioane de lei, fonduri europene, pentru a realiza toate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat Raportul de selectie intermediar etapa lunara 1, sesiunea 01/2020 pentru submasura 4.3 'Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice' componenta infrastructura de irigatii din Programul…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat Raportul de selectie intermediar etapa lunara 1, sesiunea 01/ 2020 pentru submasura 4.3 "Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice" componenta infrastructura de irigatii din Programul…

- Conacul Mocioni din Foeni va intra in circuitul turistic timișean dupa o investiție de 12 milioane lei a Consiliului Județean. Investiția va beneficia de finanțare prin granturile norvegiene Proiectul Consiliului Județean Timiș de reabilitare a Conacului Mocioni de la Foeni va intra pe finanțare europeana…

- Primaria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru servicii de proiectare si execuție lucrari, inclusiv furnizare dotari, în vederea realizarii obiectivului de investitii „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizata aferent Someșului, modernizarea…

- O veste buna in pragul Sarbatorilor de Craciun ajunge la Zlatna: Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” va intra intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, cu fonduri europene REGIO, derulate la nivel regional de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru. Cererea de finanțare cu titlul ”Reabilitare…

- Sistemul de iluminat public din Vulcan va fi modernizat cu bani europeni. ADRVEST și Primaria Vulcan au semnat contractul de finantare pentru proiectul privind „Modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Vulcan”. Prin acest proiect se vor inlocui corpurile de iluminat existente…

- Colegiul Tehnic "I.D. Lazarescu" din Cugir va fi reabilitat, modernizat si dotat printr-un proiect in valoare totala de peste 12 milioane de lei, majoritatea fonduri europene nerambursabile REGIO.

- Administratia Nationala ”Apele Romane” anunta, joi, ca in urma implementarii Proiectului ”Danube Floodplain” locuitorii care se afla de-a lungul fluviului Dunarea vor fi mai protejati de riscul inundatiilor. Proiectul are o valoare de 3,67 milioane de euro si se deruleaza in zece tari dunarene, potrivit…