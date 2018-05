Stiri pe aceeasi tema

- Biciclistii din Timisoara se revolta din cauza pistelor de bicilete amenajate pe strada Popa Sapca in cadrul lucrarii de extindere a strazii si a pasajului din zona la patru benzi. Primarul Nicolae Robu sustine ca traficul pietonal este redus si biciclistii nu vor avea probleme sa imparta trotuarul…

- Grupul Eco Sud, lider in gestionarea si tratarea deseurilor, ce detine o cota de piata de peste 20% in Romania in acest domeniu, continua seria investitiilor in protectia mediului si managementul deseurilor prin construirea Celulei 6 si modernizarea Depozitului Ecologic Mofleni.

- Pretioasele recipiente, pline cu whisky Macallan, au inregistrat astfel un nou record mondial la o licitatie de bauturi spirtoase din Hong Kong, a anuntat casa de licitatie britanica Bonhams. Una din sticle (750 ml) , care are o eticheta conceputa de artistul pop britanic Peter Blake (care a contribuit…

- Microsoft va derula, pe parcursul a cinci ani, Programul AI for Accessibility in valoare de 25 milioane de dolari, menit sa valorifice puterea inteligentei artificiale de a spori capabilitatile umane pentru mai...

- Simona Halep e la doar un pas de a aduna peste 23 de milioane de dolari din premii, putand realiza aceasta performanta fabuloasa chiar la urmatorul turneu.Pentru a face acest lucru, insa, romanca trebuie sa treaca de faza semifinalelor turneului Premier de la Stuttgart (23 - 29 aprilie). Competitia…

- Guvernul Republicii Moldova si Fondul Monetar International (FMI) au ajuns la un acord privind acordarea unei finantari in valoare de 34,9 milioane de dolari, in baza programului de reforme economice, potrivit unui comunicat al guvernului de la Chisinau. Continuarea pe ZFCorporate…

- Un fost director de la Siemens a pledat vinovat in cazul mituirii unor oficiali ai guvernului argentinian in urma cu 20 de ani, scrie Financial Times.Eberhard Reichert, in varsta de 78 de ani, acuzat ca a incalcat legile anti-coruptie americane si ca a comis frauda electronica, a recunoscut…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…