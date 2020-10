Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Consiliului Judetean Tulcea, a fost semnat contractului de finantare pentru modernizarea Portului Sulina, Perimetrul 1, iar proiectul beneficiaza de o finantare europeana de aproximativ 17,5 de milioane de euro prin Mecanismul ITI Delta Dunarii, Programul Operational de Infrastructura…

- Autoritatile tulcene au semnat un proiect in valoare de peste 17,5 milioane de euro pentru modernizarea Portului Sulina, urmand sa fie reabilitate cheul, platforma. In prezent, infrastructura portuara creeaza riscuri si dificultati in timpul manevrelor de acostare si in timpul incarcarii-descarcarii…

- Restaurantele, cafenelele, salile de jocuri de noroc, bibliotecile, librariile și centrele culturale vor fi reinchise in cateva localitați din județul Argeș din cauza coronavirusului. Autoritațile argeșene au hotarat și sa interzica desfasurarea evenimentelor culturale in aer liber. Inlocaluri este…

- Investitia in lucrarile de construcție a liniei de cale ferata Gara de Nord – Aeroport Otopeni a fost de peste 400 de milioane de lei, potrivit surselor oficiale, iar distanta ar trebui sa fie parcursa in 17 minute. Linia de cale ferata Gara de Nord – Aeroport Otopeni trebuia sa fie gata pana la Campionatul…

- Realizarea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor in județul Galați este un proiect de peste 100 milioane euro, fiind o premiera in Romania și țarile din Europa de Est. Este o investiție a Consiliului Județean Galați, realizata cu fonduri europene, care implica toate orașele și comunele din județul…

- Joi, 27 august, a avut loc recepția lucrarilor la creșa din Targu Neamț, lucrare importanta și extrem de necesara pentru comunitate. Pentru un oraș ca Targu Neamț, chiar și dupa creșterea numarului de locuri, de la 50 la 70, tot mai exista cereri, ceea ce inseamna ca foarte curand vor trebui cautate…

- Una dintre cele mai mari cladiri de birouri din Romania se construiește la Iași. Investitia depașește 120 mil. euro și va genera 5.000 de locuri de munca Compania Iulius a inceput constructia Palas Campus, in Iasi, una dintre cele mai mari cladiri de birouri din Romania, investitie de peste 120 milioane…