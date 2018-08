Investitie de 11,5 milioane euro intr-o noua fabrica Alka, in Ploiesti

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan din Galati va avea un nou corp de cladire destinat ambulatoriului, noi echipamente medicale si cabinete modernizate, in urma unei investitii de peste 14 milioane lei, se arata intr-o informare transmisa vineri de biroul de presa al Primariei. Potrivit…

- O stranie combinatie de malai, sare si ulei, nascuta la jumatatea anilor ’90 in curtea unei case din Ploiesti ca experimentul a doi prieteni, avea sa cucereasca Romania si pietele externe. Urmeaza o poveste despre inventii si pufuleti, cu o doza de parfum local, presarata cu multa ambitie si un profit…

- Platforma de livrari Glovo, lansata și pe piața din Romania in luna mai a acestui an, anunța expansiunea business-ului prin investiția de 115 milioane de euro primita in cadrul seriei C de strangere de fonduri si cauta oameni si pentru echipa din Romania.

- O muncitoare de la o fabrica din Oraștie și-a injunghiat șeful in piept, joi dupa amiaza. Barbatul a fost transportat de urgența la spital, iar femeia fost reținuta pentru tentativa de omor. Scandalul a izbucnit pe fondul neindeplinirii unor sarcini de serviciu, au stabilit polițiștii. Muncitoarea care…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, si vicepresedintele Ludmila Sfirloaga, alaturi de viceprim-ministrul Viorel Stefan, au participat luni, 11 iunie 2018, la evenimentul oficial prin care investitorul British American Tobacco (BAT) a anuntat extinderea activitatii din Ploiesti.…

- Semjen Zsolt a participat, sâmbata, la o slujba religioasa, oficiata de episcopul reformat al Ardealului, Kato Bela, în Biserica Reformata de pe strada Mihail Kogalniceanu din Cluj-Napoca, dupa care a vizitat Liceul „Apaczai Csere Janos”, unde a inaugurat un nou corp de cladire…

- Ford confirma astazi o investitie suplimentara de 200 de milioane de euro si adaugarea unui numar de 1.500 de locuri de munca dedicate productiei unui al doilea vehicul la fabrica sa din Craiova.

- Ford confirma producția celui de-al doilea model la fabrica din Craiova. Noul model se va adauga producției actualei generații a SUV-ului de clasa mica Ford EcoSport și motorului 1.0 EcoBoost, conform unui comunicat al companiei.