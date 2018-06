Digitalizarea are un impact puternic pe piața muncii, la nivelul competențelor de care este și va fi nevoie in economie și in societate, in condițiile in care 90% dintre locurile de munca de astazi necesita deja un nivel de baza al abilitaților digitale, arata initiatorii programului Alt Viitor, prin care anunta o investitie de 1 milion de dolari pentru dezvoltarea de competențe digitale, cu focus pe programare, pentru circa 11.000 de elevi. De asemenea, prin acțiuni specifice, proiectul va crește nivelul de conștientizare in ceea ce privește noile tehnologii in randul a peste 160.000 de copii,…