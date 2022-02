Stiri pe aceeasi tema

- Porțile Imperiului Leilor s-au deschis aseara, 9 februarie, pentru primii concurenți. Investitorii Dan Șucu, Cristina Batlan, Dr. Wargha Enayati, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu au avut in fața lor idei de business cu produse și servicii inovative. Oana Zidaru a fost prima concurenta care a pașit…

- Sunt gata sa intre in lupta, sa transforme destine și visuri in afaceri profitabile. Dan Șucu, Cristina Batlan, Dr. Wargha Enayati, Sebastian Dobrincu, Dragoș Petrescu, cei cinci din Imperiul Leilor sunt gata de atac. Andreea Marin ajunge in fața investitorilor, pentru a susține o concurenta.In urmatoarele…

- Incepe ”Imperiul Leilor”, emisiunea in care puternici investitori dau șanse propunerilor de afaceri din partea anteporenorilor. Cea mai populara emisiune de business va debuta miercuri, de la 21.30, la Pro Tv. Sezon dupa sezon, emisiunea este rodul unor investiții record pentru o producție de televiziune.…

- Cum te poți inscrie la emisiunea Imperiul Leilor, de pe Pro TV. Persoanele interesate sa se incrie la Imperiul Leilor de la PRO TV trebuie sa știe in primul rand daca sunt eligibile. Pot participa la emisiunea Imperiul Leilor doar cei care au peste 18 ani, care locuiesc in Romania și de asemenea, care…

- Miercuri, de la ora 21:30, incepe al treilea sezon „Imperiul Leilor”, unde antreprenori ambițioși iși scot toți așii din maneca pentru a obține finanțare din partea marilor investitori Dan Șucu, Dr. Wargha Enayati, Cristina Batlan, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu. La doar 23 de ani, Sebastian…

- Dan Șucu, investitor la „Imperiul Leilor”, emisiunea ce va incepe la PRO TV miercuri, 9 februarie, a vorbit despre secretele succesului in afaceri. In ce și-ar dori acesta sa investeasca in prezent. Cel de-al treilea sezon „Imperiul Leilor” incepe miercuri, 9 februarie, de la ora 21:30, la PRO TV. Cinci…

- Așteptarea a luat sfarșit! S-a aflat cand incepe „Imperiul Leilor”, sezonul 3, la Pro TV. Cei cinci mari antreprenori sunt pregatiți sa investeasca bani in afaceri puternice și inovatoare. „Imperiul Leilor” este show-ul de televiziune care le ofera antreprenorilor o șanșa unica in viața: sa-și vada…

- „Imperiul Leilor” iși deschide porțile. Dan Șucu, dr. Wargha Enayati, Cristina Batlan, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu sunt investitorii sezonului 3. Despre afacerile in care iși dorește sa investeasca bani, Cristina Batlan a vorbit pentru protv.ro. „Dupa participarea mea in primul sezon, ma aștept…