Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile surprinse in traficul din București, unde o femeie, care avea in geam semnul de incepator, avea in brațe o fetița care manevra volanul in intersecția dintre șoseaua Colentina și șoseaua Fundeni. Imaginile au fost postate in social media, iar Poliția a transmis ca s-a sesizat și face…

- Prima Doamna a Romaniei a mers singura la vot, duminica, in jurul orelor pranzului, in Sibiu. Carmen Iohannis s-a prezentat singura la vot, in Sibiu. „Astazi am votat pentru o administrație locala performanta și pentru o Europa unita. Va doresc o duminica frumoasa și va invit pe toți la vot. E foarte…

- Un incident șocant a avut loc, marți, la un supermarket din cartierul Straulești, din București. Un copil și bunica lui s-au electrocutat in zona coșurilor de cumparaturi. Copilul, in varsta de 5 ani, a atins barele metalice care despart carucioarele de cumparaturi moment in care a inceput sa planga…

- Un barbat a incercat sa incendieze intrarea in Ambasada Israelului din București, suparat ca nu este primit in audiența, conform unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN. Barbatul avea la el o sticla cu o substanța inflamabila, dar cand a aprins un afiș aflat pe ușa ambasadei, a fost imobilizat imediat.…

- Elevii „furry” ia amploare in școlile din Romania. Fenomenul inspirat de pe retelele de socializare ii transforma pe copii in diverse animale. Se imbraca si se comporta ca niste pisici, caini, vulpi ori pasari si refuza sa mai comunice firesc la ore. In cautarea identitații unii elevii din Bucuresti…

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, miercuri, o hotarare prin care permite desființarea unei alianțe electorale pana la data de 26 aprilie, deși o hotarare de guvern prevede ca data-limita era de 21 aprilie. Hotararea BEC are relevanța in acest moment pentru PSD și PNL, cele doua partide care…

- 90 de blocuri din centrul Capitalei nu vor avea apa calda pana pe 30 aprilie, cauza fiind modernizarea unui tronson de doi kilometri de conducta din Magistrala 2 Sud, a anunțat Termoenergetica, luni, 22 aprilie. Conducta inlocuita a fost data in funcțiune in 1963, iar principalele zone afectate sunt…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. Meszaros Zsombor planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal…