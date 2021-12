Investiția în șampanie, mai profitabilă ca în Bitcoin Cei care au investit in sampanie in acest an au toate motivele sa sarbatoreasca, in conditiile in care cele mai apreciate sticle de sampanie au inregistrat performante mai bune decat toate activele financiare, de la actiunile marilor companii din tehnologie si pana la bitcoin, informeaza Reuters, conform Agerpres. Platformele online care permit tranzactiile cu vinuri, sampanie si bauturi spirtoase de colectie, la fel ca si in cazul actiunilor sau valutelor, au inregistrat o activitate record si cresteri semnificative de pret in acest an. Datele furnizate de “Bordeaux Index”, o platforma de tranzactionare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

