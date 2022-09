Stiri pe aceeasi tema

- Asocierea al carei lider este firma suceveana Cheza va realiza parcarea pe care Primaria Suceava o face in zona Hotelului Balada in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Primarul Ion Lungu a declarat ca la licitație au fost doua oferte cealalta fiind tot a unei asocieri care a avut ca…

- Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat, joi, trecerea stadionului "Gheorghe Hagi" la Compania Nationala de Investitii (CNI), urmand ca aceasta arena sa fie demolata, iar in locul sau sa fie ridicat un stadion modern. Investitia este estimata la 500 de milioane de lei.

- Sistem de iluminat public inteligent de peste 33 de milioane lei la Alba Iulia. Contractele au fost semnate de primarie Primaria Alba Iulia a semnat doua contracte de execuție lucrari pentru creșterea eficienței energetice in sistemul de iluminat public in municipiu. Investiția este de peste 33 de milioane…

- Articolul Ambulatoriul Spitalului Judetean Buzau, modernizat cu o investitie de peste 2 milioane de euro se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Judetean Buzau a fost reabilitat si dotat cu aparatura de moderna. Aici sunt 19 cabinete pentru consultatii…

- BUCOȘNIȚA – Trei proiecte depuse de Primaria Bucoșnița așteapta sa se deschida robinetul cu bani. Asta se intampla cam de multa vreme, daca ținem cont ca primaria a depus cele trei proiecte inca din toamna trecuta! Iar valoarea cumulata a proiectelor, primaria dorind sa modernizeze mai multe porțiuni…

- Lucrarile la un parc din Buzau, extensie a Parcului Tineretului, sunt in plina desfașurare, iar autoritațile promit ca pana in luna octombrie a acestui an ele vor fi finalizate. Investiția totala se ridica la 19 milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene, iar suprafața vizata este de peste…

- Aripi catre lumea intreaga nu este doar un slogan pentru Aeroportul Internațional Craiova, ci devine de la o zi la alta o certitudine. Proiectele de dezvoltare și modernizare finalizate sau in curs de implementare pregatesc poarta de intrare aeriana in capitala Olteniei pentru o noua etapa: cea in care…

- Cel mai apropiat oras de Atomul de la Cernavoda (26 kilometri) va avea in sfarsit gaze in totalitate - tot gratie lui „Anghel Saligny“ (inginerul care a legat cele doua maluri ale Dunarii).