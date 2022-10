Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca, prin proiectul unei facilitati de gaz natural lichefiat la Marea Neagra, realizat in comun cu Azerbaidjan, Romania devine un nod important in ce priveste energia electrica si gazele naturale, conform Agerpres.roPrecizarile au fost facute miercuri, la Palatul…

- ”Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, alaturi de lideri ai Coalitiei si de membri ai Guvernului, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie. Cu aceasta ocazie, au fost analizate solutii pentru optimizarea mecanismelor de gestionare a situatiei generate…

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru cu E. S. Uffe A. Balslev, Ambasador al Regatului Danemarcei in Romania. Discutiile s-au axat pe colaborarea dintre cele doua state in domeniul energiei din perspectiva investitiilor pe termen lung si pe contributia companiilor daneze la dezvoltarea pietei de energie…

- Conducta de gaze dintre Grecia si Bulgaria va fi inaugurata la 1 octombrie si va permite Romaniei sa aduca gaze din Azerbaidjan, prin Coridorul Vertical, a anuntat, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres.El a participat la Romanian International Gas Conference, organizata de…

- Romania a propus la reuniunea extraordinara a ministrilor Energiei din Uniunea Europeana ca plafonarea pretului gazelor sa fie mai larga si sa nu vizeze doar gazul rusesc.Motivul ar fi, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu, faptul ca ar putea exista riscul ca oferta sa fie mica decat…

- Romania avea, luni, depozitele de inmagazinare a gazului umplute la capacitate de 72,5 la suta, ceea ce este o veste buna in condițiile in care ținta stabilita cu Uniunea Europeana era de 80 la suta pana la inceputul lunii noiembrie. Anunțul a fost facut la Digi24 de ministrul energiei, Virgil Popescu,…

- “Faptul ca a scazut consumul de energie cu vreo 5% sa stiti ca nu inseamna neaparat ca romanii nu mai consuma. A crescut foarte mult si partea de prosumer, partea de oameni, de companii care isi folosesc energia regenerabila pentru autoconsum, isi pun panouri fotovoltaice pe acoperisuri, iar acest lucru…

- Consiliul Concurenței și Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei vor verifica daca exista elemente speculative privind tranzactionarea energiei pe piața din Romania, informeaza Agerpres.Acest lucru a fost solicitat in mod expres, miercuri, de premierul Nicolae Ciuca, in deschiderea…