Reprezentanta Taiwanului in SUA a fost invitata oficial la ceremonia de investitura a noului presedinte american Joe Biden, ceea ce Taipeiul a prezentat ca fiind o premiera dupa ce Washingtonul a ales in 1979 sa recunoasca regimul de la Beijing, informeaza joi AFP.



Emisara taiwaneza Hsiao Bi-khim a postat o fotografie cu ea in timpul ceremoniei de miercuri, declarandu-se "onorata sa reprezinte poporul si guvernul Taiwanului la investirea presedintelui Biden si a vicepresedintei Harris". "Democratia este limba noastra comuna, iar libertatea este scopul nostru comun", a adaugat ea.