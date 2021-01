Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a aprobat declararea situatiei de urgenta la Washington DC pana pe 24 ianuarie, astfel incat institutiile insarcinate cu ordinea publica sa poata asigura conditiile de securitate pentru investirea pe 20 ianuarie a noului presedinte democrat…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca exista o stare de urgența in Washington DC și a ordonat suplimentarea forțelor guvernamentale in Districtul Columbia in vederea ceremoniilor de inaugurare a președintelui Joe Biden, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat.

- Garda Nationala a fost autorizata sa mobilizeze pina la 15.000 de soldati la Washington pentru a sustine ceremonia de investire a lui Joe Biden pe 20 ianuarie, a anuntat luni seful Biroului Garzii Nationale, relateaza Reuters. Generalul Daniel Hokanson a declarat presei ca se asteapta ca pina simbata…

- Vicepresedintele republican, Mike Pence, va participa la ceremonia de investire a noului presedinte democrat, Joe Biden, afirma surse politice de la Washington. "Cred ca este important sa respectam...

- Donald Trump a dat, luni seara, unda verde pentru deschiderea procesului de tranzitie spre o administratie Joe Biden, un pas formal necesar, dar foarte intarziat, la mai bine de doua saptamani de la infrangerea sa in alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.Donald…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, va anunta marti primele nume ale celor care vor face parte din viitoarea administratie de la Washington, a anuntat duminica Ron Klain, consilier apropiat al lui Biden, potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres.