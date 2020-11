Stiri pe aceeasi tema

- Pe edilul reales al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ziua de azi 13 noiembrie 2020, a fost, din nou, una cu ghinion, fapt pentru care mai are de așteptat pana sa ii fie validat mandatul. Inca o zi cu ghinion pentru Olguța Vasilescu Astazi, printr-o ședința de indata a Consiliului Local Craiova, Lia Olguța…

- Consilierii PNL si USR-PLUS in Consiliul Local (CL) Craiova nu vor participa la sedinta de indata de vineri, 13 noiembrie, convocata de primarul in functie, Mihail Genoiu (PSD), pentru depunerea juramantului de catre primarul ales al Craiovei, Lia Olguta Vasilescu (PSD), anunța AGERPRES.Sedinta…

- La o luna și jumatate de cand a fost votata, Lia Olguța Vasilescu iși poate prelua, in sfarșit, mandatul. Judecatorii Curții de Apel au decis ca nu este necesara stramutarea dosarului in care ii era contestata validarea. Curtea de Apel Craiova a respins, marti, cererea craioveanului Petru Becheru privind…

- Tribunalul Dolj a respins, miercuri, apelul craioveanului Petru Becheru prin care acesta a contestat validarea mandatului de primar al Olgutei Vasilescu, in contradictoriu cu Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Craiova.Tribunalul Dolj a considerat apelul ca fiind neintemeiat, iar decizia…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au decis marți o noua amanare, a treia, in dosarul in care ar trebui sa se pronunțe cu privire la validarea mandatului de primar al Liei Olguta Vasilescu. Astfel, magistrații au decis sa fixeze un nou termen pentru data de 4 noiembrie, la ora 12. In lipsa validarii…

- A trecut mai bine de o luna de zile de la alegerile locale din 27 septembrie 2020, dar municipiul Craiova nu are inca primar, deși Lia Olguța Vasilescu a caștigat un nou mandat. De ce? Pentru ca un locuitor al Craiovei pe numele sau Petre Becheru a contestat in instanța validarea mandatului de primar…

- La mai bine de o luna de zile de la alegerile locale, in sfarșit, prefectul de Dolj impus de PNL, Nicușor Roșca, va conduce maine ceremonia de investirea a noilor consilieri municipali ai Craiovei. De fapt, se va face investirea a doar 21 din cei 27 de consilieri locali, pentru ca șase dintre ei nu…

- Mandatul directorului de la Salubritate Craiova SRL, Mihai Butari, a fost prelungit, astazi, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local (CL). Invocand motive de urgența, executivul a solicitat prelungirea duratei contractului de administrare incheiat intre Salubritate si Butari, pentru o perioada…