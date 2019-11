Învestire Guvern. Viorica Dăncilă către Iohannis: Mai aveți 20 de zile ”Aveți curaj domnule Iohannis. Romanii merita o explicație pentru tot ceea ce ați facut sau nu ați facut in acest mandat ratat la președinția Romaniei. Și pregatiți-va domnule președinte. Mai aveți 20 de zile la Cotroceni. 20 de zile pana cand veți afla ca Romania nu e oarba. Romania nu doarme și nu e absenta așa cum ați fost dvs. timp de cinci ani. Daca nu ați putut face nimic bun pentru aceasta țara atunci o vor face romanii la votul din 24 noiembrie cand vor alege sa opreasca ascensiunea periculoasa și setea de putere a unui dictator, a unui om care iși saboteaza și lovește propriul popor”,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

